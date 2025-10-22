Agente da PSP começa a ser julgado pela morte de Odair Moniz. Arrisca até 16 anos de prisão

Um disparo em legitima defesa ou desproporcional? É o que vai ser discutido no julgamento que começa esta quarta-feira, no Tribunal de Sintra, e que senta no banco dos réus um agente que, na madrugada de 21 de outubro de 2024, em equipa com um segundo agente, fazia uma ronda que terminou na morte de Odair Moniz, na Cova da Moura, Amadora.

O agente, na altura com 22 anos, seguia em patrulha com um colega quando terão detetado perto das 5h30 uma viatura em fuga. Começaram uma perseguição que só viria a terminar depois da viatura se despistar e o condutor ter fugido a pé.

De acordo com os agentes, foram disparados tiros para o ar e dois na direção de Odair Moniz, tendo um dos projeteis atingido a vítima no peito, perto da axila.

Após exames toxicológicos feitos pela investigação, foi detetada “a presença de etanol na concentração de 1,98g/l e canabinóides na concentração de 1ng/ml”.

Diz a acusação que ao volante Odair Moniz cometeu factos que integraram a prática do crime de condução perigosa.

Quando chocou com outra viatura, viu-se obrigado a sair. Os agentes tentaram algemá-lo, mas houve resistência e afastamento da vítima.

Odair Moniz “lançou a sua mão direita na direção da cabeça do arguido e atinge-o com um murro”.