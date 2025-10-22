Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 22 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

“Sabrosa Trail: Por Terras de Magalhães” decorre a 16 de novembro

22 out, 2025 - 09:32 • Olímpia Mairos

As diversas provas percorrem trilhos, caminhos rurais e estradões do concelho de Sabrosa, tendo como ponto de partida e chegada o Parque B.B. King junto à exposição permanente Fernão Magalhães.

A+ / A-

O concelho de Sabrosa volta a ser palco de um dos eventos desportivos mais aguardados da região. No próximo dia 16 de novembro, realiza-se a IV edição do “Sabrosa Trail: Por Terras de Magalhães”, iniciativa que tem vindo a afirmar-se como uma referência no calendário nacional de trail running.

O evento, organizado pelo município de Sabrosa em parceria com a empresa PORTUGALNTN, contará com quatro desafios distintos, pensados para diferentes perfis de atletas: Trail Longo (ST36K) – 36,1 km, com desnível positivo e negativo acumulado de 1500 metros; Trail Curto (ST19K) – 19,1 km, com desnível positivo e negativo de 830 metros; Mini Trail (ST10K) – 9,5 km, com desnível positivo e negativo de 545 metros; e Caminhada Pedestre (10K) – percurso não competitivo, de 9,5 km.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A partida e a chegada das várias provas terão lugar no Parque B.B. King, junto à exposição permanente Fernão Magalhães, percorrendo trilhos, caminhos rurais e estradões do concelho. A organização destaca o cuidado colocado na definição dos percursos, que procuram valorizar a paisagem natural e o património de Sabrosa, enquadrando o evento numa estratégia mais ampla de promoção turística e territorial.

Certificado pela Associação de Trail Running de Portugal (ATRP), o Sabrosa Trail aposta fortemente na qualidade e segurança da prova, esperando receber mais de quatro centenas de atletas nesta quarta edição.

Em linha com o espírito do trail, a organização reforça ainda o compromisso com a preservação ambiental, apelando a todos os participantes para que não abandonem resíduos durante o percurso. O incumprimento desta regra poderá levar à desclassificação do atleta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 22 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)