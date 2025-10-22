“Sabrosa Trail: Por Terras de Magalhães” decorre a 16 de novembro

O concelho de Sabrosa volta a ser palco de um dos eventos desportivos mais aguardados da região. No próximo dia 16 de novembro, realiza-se a IV edição do “Sabrosa Trail: Por Terras de Magalhães”, iniciativa que tem vindo a afirmar-se como uma referência no calendário nacional de trail running.

O evento, organizado pelo município de Sabrosa em parceria com a empresa PORTUGALNTN, contará com quatro desafios distintos, pensados para diferentes perfis de atletas: Trail Longo (ST36K) – 36,1 km, com desnível positivo e negativo acumulado de 1500 metros; Trail Curto (ST19K) – 19,1 km, com desnível positivo e negativo de 830 metros; Mini Trail (ST10K) – 9,5 km, com desnível positivo e negativo de 545 metros; e Caminhada Pedestre (10K) – percurso não competitivo, de 9,5 km.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A partida e a chegada das várias provas terão lugar no Parque B.B. King, junto à exposição permanente Fernão Magalhães, percorrendo trilhos, caminhos rurais e estradões do concelho. A organização destaca o cuidado colocado na definição dos percursos, que procuram valorizar a paisagem natural e o património de Sabrosa, enquadrando o evento numa estratégia mais ampla de promoção turística e territorial.

Certificado pela Associação de Trail Running de Portugal (ATRP), o Sabrosa Trail aposta fortemente na qualidade e segurança da prova, esperando receber mais de quatro centenas de atletas nesta quarta edição.

Em linha com o espírito do trail, a organização reforça ainda o compromisso com a preservação ambiental, apelando a todos os participantes para que não abandonem resíduos durante o percurso. O incumprimento desta regra poderá levar à desclassificação do atleta.