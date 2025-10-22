Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 22 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Teste do pezinho. Há mais bebés a nascer em Portugal e números da natalidade já ultrapassm os de 2023

22 out, 2025 - 02:54 • Anabela Góis

Contas feitas, são mais 2.173 do que em igual período do ano passado e mais 1.743 do que nos primeiros nove meses de 2023, ano em que Portugal registou uma subida da natalidade.

A+ / A-

Há mais bebés a nascer em Portugal. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), desde o início do ano, até setembro, foram realizados 65.410 “testes do pezinho”.

Contas feitas, são mais 2.173 do que em igual período do ano passado e mais 1.743 do que nos primeiros nove meses de 2023, ano em que Portugal registou uma subida da natalidade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os dados relativos ao Programa de Rastreio Neonatal, a que a Renascença teve acesso, mostram que o número de nascimentos em Portugal voltou a acelerar no último trimestre, depois do aumento já verificado nos primeiros seis meses.

Em julho, agosto e setembro foram feitos 23.160 testes para despistagem de doenças metabólicas a recém-nascidos, o que eleva para 65.410, o número de bebés estudados desde o início do ano.

Em 2024, por esta altura, tinham sido feitos 63.237 “testes do pezinho” em contraciclo com a tendência dos dois anos anteriores, em que a natalidade vinha a aumentar. Em 2023, por exemplo, até setembro foram testado 63.667 recém-nascidos.

Onde nascem mais e menos bebés?

Lisboa, Porto, Setúbal e Braga voltaram a ser os distritos com maior número de testes, seguidos de Faro e Aveiro.

Por sua vez, Bragança, Portalegre e Guarda foram os distritos com menor número de recém-nascidos rastreados, com valores mensais abaixo de uma centena.

Os dados mostram, ainda, que foi no mês de junho que nasceram mais bebés em Lisboa, Porto e Setúbal.

Coordenado pelo INSA, através da sua Unidade de Rastreio Neonatal, Metabolismo e Genética, o chamado “teste do pezinho” rastreia, desde 1979, 28 patologias. Não é obrigatório mas abrange praticamente todos os bebés que nascem no nosso país.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 22 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)