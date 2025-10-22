Menu
  Noticiário das 13h
  • 22 out, 2025
Sarsfield Cabral sobre Balsemão

“Um campeão da liberdade de informação" a quem o tio chamava "comunista de Jaguar"

22 out, 2025 - 12:45 • Raul Santos

Francisco Sarsfield Cabral diz que Pinto Balsemão foi "determinante" na opção que fez pelo jornalismo. "Foi uma figura pública com grande importância em vários setores", diz o antigo diretor de Informação da Renascença.

O antigo diretor de Informação da Renascença Francisco Sarsfield Cabral recorda Francisco Pinto Balsemão como “um campeão da liberdade de informação”, além de “uma grande figura pública”.

“Na comunicação social, muitas vezes, quem manda são empresários que não têm uma visão sobre o que é a liberdade de informação. No caso dele, não. Isso era evidente. O Balsemão era um campeão da liberdade de informação”, diz Sarsfield Cabral.

“Na comunidade dos empresários da comunicação social, ele mostrou que era um grande jornalista”, acrescenta.

Sarsfield Cabral assume que Balsemão foi fundamental na opção que fez pelo jornalismo, ao convidá-lo para a redação do Diário Popular nos finais de 60: “Ele, Francisco Balsemão, convidou-me, ainda muito antes do 25 de Abril, para entrar nos quadros do Diário Popular. Isso foi, de certa maneira, fundamental para determinar a minha vocação para o jornalismo, pois nunca mais deixei de ser jornalista.”

“Notava-se que era jornalista"

Muitos anos depois, quando era diretor de Informação da Renascença, coube a Sarsfield Cabral convidar Pinto Balsemão para integrar um programa de debate com outras duas figuras de relevo da sociedade portuguesa: Jorge Sampaio e o cardeal D. José Policarpo.

“Foi o A Três Dimensões. Foi muito interessante, gostei muito de fazer essa moderação, aprendi muito com o que eles diziam, foi uma excelente experiência jornalística”, recorda.

Sarsfield Cabral sublinha que perante os três elementos desse “painel de luxo” Balsemão destacava-se num aspeto: “Notava-se que era jornalista. Notava-se porque, entre outras coisas, tinha uma perspetiva muito aberta sobre a liberdade de informação. Os outros também, naturalmente, mas no caso do Francisco Balsemão ele era mais determinado nessa convicção.”

"Comunista de Jaguar"

Dos tempos ainda da juventude em que conviveram no Diário Popular, Sarsfield Cabral recorda um facto curioso... e cómico: "O Pinto Balsemão era não formalmente diretor, era ele que mandava no jornal e o tio dele, que era o dono do jornal, não gostava do sobrinho. Dizia que ele era um comunista de Jaguar."

"O tio do Balsemão era absolutamente favorável à ditadura que dirigia o país e achava que o sobrinho era um grande revolucionário", recorda, bem disposto, entre risos.

"O Balsemão foi uma figura pública com grande importância em vários setores, naturalmente na comunicação social, mas também na política. Ele foi um dos fundadores do PPD… Foi um personagem importante na nossa vida pública em geral", remata Francisco Sarsfield Cabral.

