Céu nublado, chuva e mais frio a Norte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira um dia de céu muito nublado, com diminuição temporária da nebulosidade.

Estão previstos aguaceiros até ao início da manhã, seguindo-se períodos de chuva a partir do fim da tarde. O vento será fraco a partir do meio da manhã.

Nas regiões Norte e Centro, o céu apresentará muita nebulosidade, com aberturas temporárias durante a manhã e o início da tarde.

Os aguaceiros deverão ocorrer até meio da manhã, tornando-se depois menos frequentes.

A chuva regressa no final da tarde, podendo ser por vezes persistente.

O vento soprará fraco (até 20 km/h) de oeste, tornando-se moderado a forte (20 a 40 km/h) de sudoeste até ao início da manhã, com rajadas que podem atingir os 80 km/h nas terras altas.

Prevê-se ainda uma descida de temperatura, sobretudo da mínima e mais acentuada na região Norte.

Na região Sul, o céu estará muito nublado, embora com aberturas de sol durante a tarde.

Há possibilidade de aguaceiros fracos até ao final da manhã.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de oeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até meio da manhã.

São esperados períodos de neblina ou nevoeiro até ao meio da manhã e novamente a partir do final da tarde.

As temperaturas mínimas deverão variar entre 11 ºC em Bragança e 18 ºC em Faro, enquanto as máximas oscilarão entre 18 ºC na Guarda e 27 ºC em Évora, Beja e Faro.