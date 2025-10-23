Menu
  Noticiário das 12h
  23 out, 2025
Investigação

DCIAP faz buscas na sede da Proteção Civil e em empresas do setor têxtil

23 out, 2025 - 11:25 • João Cunha

Em causa está a prática de crimes de corrupção ativa e passiva e de participação económica em negócio, por existirem indícios de favorecimento ilegal de concorrente em procedimentos realizados no período compreendido entre 2015 e 2023, em prejuízo do Estado Português.

O DCIAP está a realizar uma operação de buscas para recolha de prova nas instalações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, na sede em Lisboa, no âmbito do inquérito sobre a contratação pública para fornecimento de equipamentos de proteção individual para combate a incêndios florestais.

Segundo o DCIAP, que cumpre seis mandados de busca domiciliária e quatro mandados de busca, há também empresas e sociedades comerciais do setor têxtil e de equipamentos de proteção individual a ser alvo de buscas, que decorrem também em residências de dirigentes e técnicos de contas e em gabinetes de contabilidade e de fornecedores especializados.

Em causa está a prática de crimes de corrupção ativa e passiva e de participação económica em negócio, por existirem indícios de favorecimento ilegal de concorrente em procedimentos realizados no período compreendido entre 2015 e 2023, em prejuízo do Estado Português.

Nesta operação, participam 48 militares da GNR e 5 Magistrados do Ministério Público do DCIAP.

