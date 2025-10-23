Joana Vasconcelos vai criar escultura para marginal de Toronto em 2027

A artista portuguesa Joana Vasconcelos vai criar uma escultura para a marginal de Toronto, a apresentar em 2027, anunciou na quarta-feira a organização canadiana Lassonde Art Trail.

Em comunicado, o Lassonde Art Trail, que pretende criar em Toronto a partir de 2026 um caminho público obras artísticas ao longo de quatro quilómetros, revelou que "a artista portuguesa Joana Vasconcelos, recentemente nomeada vencedora da competição Destination Artwork da Lassonde Art Trail, vai apresentar "Artemisa", uma nova instalação permanente para a marginal de Toronto prevista para 2027".

A organização remeteu detalhes adicionais para mais perto da data.

O objetivo deste "Trilho da Arte", que nasceu de uma doação do empresário e filantropo Pierre Lassonde, é ter a primeira temporada no verão de 2026 como uma "experiência de arte pública dinâmica que oferece um programa de obras de arte marcantes", quer permanentes quer rotativas, aberto ao longo do ano e completamente gratuito.

O projeto insere-se no desenvolvimento mais alargado da frente de Toronto virada para o lago Ontário, que "visa desviar a foz do rio Don e construir proteções contra cheias para a baixa de Toronto".

Para a temporada de lançamento, no verão, o Lassonde Art Trail vai contar com obras - fruto de encomendas ou empréstimos - dos artistas Alexa Kumiko Hatanaka, Alexandre Arrechea, Caroline Monnet & Dean Baldwin Lew, Hank Willis Thomas, Kara Hamilton, Kent Monkman, Lisa Hirmer, Monira Al Qadiri, Nadia Belerique & Tony Romano, Oluseye, Ryan Gander, e Tracey Emin.

Joana Vasconcelos, nascida em 1971, conta com uma carreira de mais de três décadas, que se caracteriza pela descontextualização de objetos do quotidiano e pela apropriação do artesanato tradicional, que adapta ao século XXI para questionar temas como o papel da mulher, a sociedade de consumo e a identidade cultural.

Vasconcelos representou oficialmente Portugal na Bienal de Arte de Veneza, em 2013, levando um cacilheiro transformado em obra de arte ao recinto principal da mostra internacional contemporânea.

Foi a primeira artista mulher e a criadora mais jovem a apresentar o seu trabalho no Palácio de Versalhes, numa mostra individual, e tem levado a sua produção a instituições como o Museu Guggenheim Bilbao (Espanha), o Palácio Pitti e as Galerias Uffizi (Florença, Itália), entre outras.