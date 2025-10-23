Lisboa é a cidade da União Europeia onde a maior parte do salário serve para pagar a casa

O documento conclui ainda que, embora a crise na habitação tenha “características locais e variações entre regiões”, este é um problema transversal à UE e a média aumentou 58,33% entre 2015 e o primeiro trimestre de 2025.

O relatório divulgado esta quarta-feira pela equipa liderada pelo ex-primeiro-ministro português, António Costa, recolheu informações a partir do Deutsche Bank e revelou que os cidadãos em Lisboa destinam 116% do salário para habitação.

Lisboa, Barcelona e Madrid são as cidades da União Europeia (UE) onde os habitantes destinam uma maior percentagem do salário para pagar a habitação, de acordo com um relatório divulgado esta quarta-feira pelo Conselho Europeu. As três localidades ibéricas ultrapassam cidades com níveis de vida considerados superiores, como Viena, Luxemburgo, Frankfurt ou Helsínquia.

Na análise do economista João Duque, os baixos salários praticados em Portugal e os complexos processos de licenciamento são alguns dos fatores que contribuem para esta realidade.

“Isso é muito promovido também por uma oferta que é deficiente, pelo custo de construção e de reconstrução elevado, o custo do financiamento também não é barato e ainda com uma pressão de procura externa. Muitos têm procurado Lisboa para viver e para procurar habitação, dirigindo-se, até, alguma dessa construção para o alojamento local ou para hotelaria. Tudo isso leva a que os preços da habitação têm estado a sofrer uma pressão muito grande. E, de facto, ganhamos pouco. Temos o caldo preparado para que o resultado aí esteja”, declara à Renascença.

Como forma de tentar resolver o problema da habitação, entre outras medidas, o Economista defende um aumento do imposto sobre casas que estejam vazias.

“Aumentar o imposto sobre o património que não esteja no mercado, o património que está vazio, mas, simultaneamente, dar a garantia absoluta de que, com a ausência de pagamento de renda, o inquilino era despejado na hora. A renda baixaria e, ao baixar o valor da renda, baixa o valor de compra e venda porque estaríamos a aumentar a oferta. Outra área importante é o processo de licenciamento porque a construção é muito cara pelas exigências que a lei e os regulamentos impõem. Nós temos de ter uma garantia absoluta de que as regras estão claras, são executadas, e que não mudam com facilidade”

Nesse sentido, o economista João Duque defende um pacto de regime sobre a habitação, “para que haja unanimidade” sobre este tema.

Esta quarta-feira, António Costa alertou que é necessário resolver o problema da habitação transversal à UE, sob pena de “diminuir a confiança nas instituições” democráticas e de a competitividade sofrer as consequências deste flagelo. Apesar do “panorama geopolítico desafiante”, António Costa considerou que é “essencial também pensar nas preocupações diárias dos cidadãos” da UE.