Lisboa é a cidade da União Europeia onde a maior parte do salário serve para pagar a casa

23 out, 2025 - 00:52 • Marisa Gonçalves com Lusa
Lisboa, Barcelona e Madrid são as cidades da União Europeia (UE) onde os habitantes destinam uma maior percentagem do salário para pagar a habitação, de acordo com um relatório divulgado esta quarta-feira pelo Conselho Europeu. As três localidades ibéricas ultrapassam cidades com níveis de vida considerados superiores, como Viena, Luxemburgo, Frankfurt ou Helsínquia.
O relatório divulgado esta quarta-feira pela equipa liderada pelo ex-primeiro-ministro português, António Costa, recolheu informações a partir do Deutsche Bank e revelou que os cidadãos em Lisboa destinam 116% do salário para habitação.
A situação apontada pelo Deutsche Bank tem em conta valores para apartamentos no centro das principais cidades europeias e salários médios.
O documento conclui ainda que, embora a crise na habitação tenha “características locais e variações entre regiões”, este é um problema transversal à UE e a média aumentou 58,33% entre 2015 e o primeiro trimestre de 2025.
Na análise do economista João Duque, os baixos salários praticados em Portugal e os complexos processos de licenciamento são alguns dos fatores que contribuem para esta realidade.
“Isso é muito promovido também por uma oferta que é deficiente, pelo custo de construção e de reconstrução elevado, o custo do financiamento também não é barato e ainda com uma pressão de procura externa. Muitos têm procurado Lisboa para viver e para procurar habitação, dirigindo-se, até, alguma dessa construção para o alojamento local ou para hotelaria. Tudo isso leva a que os preços da habitação têm estado a sofrer uma pressão muito grande. E, de facto, ganhamos pouco. Temos o caldo preparado para que o resultado aí esteja”, declara à Renascença.
Como forma de tentar resolver o problema da habitação, entre outras medidas, o Economista defende um aumento do imposto sobre casas que estejam vazias.
“Aumentar o imposto sobre o património que não esteja no mercado, o património que está vazio, mas, simultaneamente, dar a garantia absoluta de que, com a ausência de pagamento de renda, o inquilino era despejado na hora. A renda baixaria e, ao baixar o valor da renda, baixa o valor de compra e venda porque estaríamos a aumentar a oferta. Outra área importante é o processo de licenciamento porque a construção é muito cara pelas exigências que a lei e os regulamentos impõem. Nós temos de ter uma garantia absoluta de que as regras estão claras, são executadas, e que não mudam com facilidade”
Nesse sentido, o economista João Duque defende um pacto de regime sobre a habitação, “para que haja unanimidade” sobre este tema.
Esta quarta-feira, António Costa alertou que é necessário resolver o problema da habitação transversal à UE, sob pena de “diminuir a confiança nas instituições” democráticas e de a competitividade sofrer as consequências deste flagelo. Apesar do “panorama geopolítico desafiante”, António Costa considerou que é “essencial também pensar nas preocupações diárias dos cidadãos” da UE.