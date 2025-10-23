Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 23 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Lisboa e Vale do Tejo com mais de metade das vagas do concurso extraordinário de professores

23 out, 2025 - 22:01 • Lusa

Foram abertas 1.800 vagas em Quadros de Zona Pedagógica das regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Península de Setúbal, Alentejo e Algarve.

A+ / A-

A região de Lisboa e Vale do Tejo vai disponibilizar mais de metade das 1.800 vagas previstas para professores no concurso extraordinário, que abre as candidaturas no início da próxima semana, anunciou esta quinta-feira o Governo.

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) adiantou, em comunicado, que foram abertas 1.800 vagas para educadores de infância e professores dos ensinos básico e secundário em Quadros de Zona Pedagógica (QZP) das regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Península de Setúbal, Alentejo e Algarve.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Estas vagas são abertas em zonas do país com carência de docentes e pretendem fixar professores através de um vínculo estável e permanente, salientou o ministério de Fernando Alexandre, ao adiantar que este concurso extraordinário é uma das formas de responder às dificuldades de recrutamento das escolas localizadas naqueles territórios.

De acordo com a portaria que fixa as vagas, publicada esta quinta-feira em Diário da República, mais de metade dos 1.800 lugares deste novo concurso - 983 vagas - são no Quadro de Zona Pedagógica que inclui os concelhos de Vila Franca de Xira, Loures, Sintra, Cascais, Oeiras, Amadora, Odivelas e Lisboa.

Estão também previstas 350 vaga no QZP que abrange Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete, Palmela, Sesimbra e Setúbal, enquanto para o Alentejo foram reservados 135 lugares e 280 para o Algarve.

Franciscanos contra a "indiferença" abrem quartos para arrendar a professores

Reportagem

Franciscanos contra a "indiferença" abrem quartos para arrendar a professores

Estão disponíveis no Seminário da Luz, em Lisboa. (...)

Um QZP é considerado carenciado quando regista uma insuficiência estrutural de docentes, ou seja, quando o número de horários completos e anuais sem professores colocados é superior à média registada no ano letivo de 2024-2025, na totalidade dos quadros de zona pedagógica.

O MECI adiantou ainda que as candidaturas podem ser submetidas a partir do início da próxima semana e o prazo termina a 14 de novembro pelas 23h59.

Segundo o comunicado, ao nível da distribuição das vagas por grupos de recrutamento, é para os professores de Português do 3.º ciclo e secundário que está disponível o maior número de vagas, com 310, seguindo-se 234 lugares para docentes de Informática e 192 para Matemática de 3.º ciclo e secundário.

No atual ano letivo, foi alargado o apoio à deslocação a todos os educadores de infância e professores das escolas da rede pública colocados a mais de 70 quilómetros da sua residência fiscal e majorado o valor deste apoio, no caso de docentes colocados em zonas geográficas consideradas deficitárias.

"A falta de professores afeta de forma severa o normal funcionamento das escolas e compromete o percurso escolar de milhares de crianças e jovens, prejudicando o desenvolvimento do seu potencial, assim como a imagem e a qualidade da escola pública", referiu o MECI.

Esta falta de docentes nas escolas é um problema sentido pelas escolas há já vários anos, em grande parte devido ao envelhecimento da classe docente, que se aposenta e que não é substituída ao mesmo ritmo.

Segundo um estudo apresentado no início do mês, as escolas vão precisar de recrutar mais 39 mil professores até 2034/2035 para substituir os docentes aposentados, mas a oferta atual só consegue garantir 20 mil novos diplomados.

Para tentar resolver o problema, o MECI celebrou protocolos com onze instituições de ensino superior para formar futuros professores.

O Governo vai disponibilizar 27 milhões de euros até 2031 para os programas de formação inicial, que prevê uma majoração de financiamento por aluno recebido.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 23 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)