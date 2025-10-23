Morreu Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça

Morreu Álvaro Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça. A notícia está a ser avançada pela CNN. O juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça morreu na madrugada desta quinta-feira, aos 83 anos.

Ao longo da sua carreira, Laborinho Lúcio exerceu diversas funções de relevo: foi Procurador da República junto do Tribunal da Relação de Coimbra, inspetor do Ministério Público, Procurador-Geral-Adjunto da República, bem como diretor da Escola da Polícia Judiciária e do Centro de Estudos Judiciários.

Desempenhou também cargos políticos, tendo sido secretário de Estado da Administração Judiciária e, em 1990, Ministro da Justiça no governo de Cavaco Silva. Mais tarde, em 2003, foi nomeado Ministro da República para os Açores, durante a Presidência de Jorge Sampaio.

Na juventude, Laborinho Lúcio foi ator amador, tendo participado na criação do Grupo de Teatro da Nazaré.

Posteriormente ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde se licenciou em Direito e obteve o Curso Complementar de Ciências Jurídicas.

Ao longo da carreira, destacou-se pela intensa atividade cívica e académica, sendo autor de livros sobre justiça, direitos humanos e cidadania, e membro de associações como a APAV e a CRESCER-SER. Fez parte da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja, coordenada pelo psiquiatra Pedro Strecht.

Laborinho Lúcio foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo e da Ordem de S. Raimundo de Peñaforte, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade do Minho e, em 2023, foi distinguido com a Medalha de Ouro Comemorativa do 50.º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Reações à morte

O candidato à Presidência da República, António José Seguro, lamentou esta quinta-feira a morte de Laborinho Lúcio “um homem de Estado exemplar, um jurista de enorme prestígio e um cidadão comprometido com os valores da justiça, da ética e do serviço público”.

Numa publicação nas redes sociais, Seguro destaca que ao longo da sua vida, Álvaro Laborinho Lúcio “distinguiu-se pela sua inteligência, independência e sentido de missão. Serviu o país como magistrado, Ministro da Justiça e deputado, sempre com uma notável dedicação à causa pública e à defesa da dignidade humana”.

“Num tempo em que o país precisa de exemplos de integridade e de sentido cívico, a sua vida permanece uma inspiração para todos aqueles que acreditam que o serviço público é, antes de tudo, um ato de entrega ao bem comum”, acrescenta.

[em atualização]

