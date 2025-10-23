Menu
Morreu Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça

23 out, 2025 - 08:26 • Olímpia Mairos

O juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça morreu na madrugada desta quinta-feira, aos 83 anos.

Morreu Álvaro Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça. A notícia está a ser avançada pela CNN. O juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça morreu na madrugada desta quinta-feira, aos 83 anos.

Ao longo da sua carreira, Laborinho Lúcio exerceu diversas funções de relevo: foi Procurador da República junto do Tribunal da Relação de Coimbra, inspetor do Ministério Público, Procurador-Geral-Adjunto da República, bem como diretor da Escola da Polícia Judiciária e do Centro de Estudos Judiciários.

Desempenhou também cargos políticos, tendo sido secretário de Estado da Administração Judiciária e, em 1990, Ministro da Justiça no governo de Cavaco Silva. Mais tarde, em 2003, foi nomeado Ministro da República para os Açores, durante a Presidência de Jorge Sampaio.

Na juventude, Laborinho Lúcio foi ator amador, tendo participado na criação do Grupo de Teatro da Nazaré.

Posteriormente ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde se licenciou em Direito e obteve o Curso Complementar de Ciências Jurídicas.

