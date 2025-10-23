Pavilhão de escola em Almada encerrado por razões de segurança

Um dos pavilhões da Escola Básica e Secundária António Gedeão, em Almada, teve de ser encerrado por questões de segurança, obrigando à transferência temporária de 12 turmas para uma outra escola do concelho, anunciou esta quinta-feira a autarquia.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal, explicou que o Serviço Municipal de Proteção Civil de Almada determinou, após uma avaliação técnica, a interdição imediata do Bloco A deste estabelecimento de ensino por motivos de segurança.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Face a esta decisão, os alunos de seis turmas do 4.º e de seis turmas do 5.º ano serão temporariamente deslocalizados, a partir de segunda-feira e por um período aproximado de três semanas, para a Escola Básica Conceição e Silva.

A autarquia acrescenta que está já a desenvolver os procedimentos de aquisição, com caráter de urgência, de novos monoblocos, no sentido de garantir a continuidade das aulas em segurança no espaço da António Gedeão.

A Escola Básica e Secundária António Gedeão, situada na freguesia do Laranjeiro/Feijó, foi identificada pelo Governo e pelo município como uma das escolas a necessitar de intervenção prioritária.

Segundo Câmara Municipal de Almada, o projeto de arquitetura da requalificação total da escola, com um investimento previsto de cerca de 15 milhões de euros, encontra-se concluído, assim como a candidatura a financiamento, para lançamento do concurso da empreitada nos próximos meses.