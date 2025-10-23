PJ detém mulher suspeita de incêndio florestal em Lisboa

23 out, 2025 - 12:54 • Olímpia Mairos
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve uma mulher de 62 anos pela prática de um crime de incêndio florestal, ocorrido no passado dia 25 de setembro, em Lisboa.
Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que o incêndio “foi praticado com recurso a chama direta num terreno situado na zona de Camarate, do qual resultou perigo para bens patrimoniais de valor elevado”.
A detida vai ser presente esta quinta-feira no DIAP de Loures, para primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.