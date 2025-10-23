Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 23 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

PJ detém mulher suspeita de incêndio florestal em Lisboa

23 out, 2025 - 12:54 • Olímpia Mairos

O fogo foi provocado com recurso a chama direta num terreno situado na zona de Camarate.

A+ / A-

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve uma mulher de 62 anos pela prática de um crime de incêndio florestal, ocorrido no passado dia 25 de setembro, em Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que o incêndio “foi praticado com recurso a chama direta num terreno situado na zona de Camarate, do qual resultou perigo para bens patrimoniais de valor elevado”.

A detida vai ser presente esta quinta-feira no DIAP de Loures, para primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 23 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)