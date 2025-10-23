Menu
PJ detém no Algarve líder de organização criminosa procurado no Reino Unido

23 out, 2025 - 09:09 • Olímpia Mairos

O cidadão estrangeiro é apontado como líder de uma rede criminosa dedicada ao tráfico de grandes quantidades de cocaína e haxixe. Encontrava-se em fuga há cerca de dois anos.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, deteve em Boliqueime um dos homens mais procurados do Reino Unido, suspeito de integrar e liderar uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de droga.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a PJ, o detido, de 40 anos, é alvo de fortes suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa e tráfico ilícito de estupefacientes. A detenção ocorreu no âmbito da cooperação policial internacional com a National Crime Agency (NCA) britânica, em cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciais do Reino Unido.

Segundo o comunicado enviado à Renascença, o homem é apontado como líder de uma rede criminosa dedicada ao tráfico de grandes quantidades de cocaína e haxixe. Encontrava-se em fuga há cerca de dois anos, após uma decisão judicial naquele país.

As autoridades britânicas associam ainda o suspeito a episódios de violência e tentativas de fuga às autoridades, incluindo tentativas de atropelamento durante operações policiais.

No momento da detenção, o indivíduo — cidadão estrangeiro — encontrava-se na posse de documentos de identidade falsos. O detido será presente ao Tribunal da Relação de Évora, onde será apreciada a sua extradição para a Escócia, país que o reclama judicialmente.

