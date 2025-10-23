Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 23 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Escolas

​Prato vegetariano ou “normal”? Escolha das refeições escolares em Lisboa muda em 2026

23 out, 2025 - 15:46 • Cristina Nascimento

Atualmente, os alunos de Lisboa podem escolher, diariamente, se querem consumir um prato vegetariano ou normal. A partir de 2026, só quem declarar seguir um regime vegetariano de “forma contínua e estruturada” terá acesso aos pratos vegetarianos. Câmara Municipal de Lisboa justifica alterações para diminuir “fortemente o desperdício alimentar”.

A+ / A-

A Câmara Municipal de Lisboa vai alterar, em 2026, a oferta das refeições escolares.

Os encarregados de educação receberam esta semana um email da plataforma SIGA, onde são feitas as marcações das refeições, informando que, a partir de 1 de janeiro de 2026, a opção vegetariana passa a estar disponível apenas “para os casos em que o regime vegetariano é assumido de forma contínua e estruturada”.

Atualmente, os alunos podem escolher, diariamente, se querem consumir um prato vegetariano ou “normal”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na comunicação enviada aos pais, os serviços da autarquia informam que “caso a criança/aluno tenha uma alimentação vegetariana de forma permanente, deverá ser formalizado o respetivo pedido junto da coordenação de estabelecimento”.

“Após validação pela Câmara Municipal de Lisboa, será atribuída a designação de ‘restrição alimentar’, passando a ser fornecido diariamente um prato vegetariano”.

Contactada pela Renascença, fonte da autarquia rejeita que em causa esteja uma “mudança”, mas sim “uma clarificação de regras que já existiam”.

O objetivo é diminuir “fortemente o desperdício alimentar causado pela imprevisibilidade do número de refeições a confecionar em cada dia”.

As alterações não estão a ser bem acolhidas por todos e foi lançada uma petição a pedir a revogação desta decisão. Em cerca de 24 horas, já foi assinada por mais de mil pessoas.

A petição considera esta decisão “inaceitável” e “um retrocesso nas políticas de sustentabilidade, liberdade de escolha e educação alimentar”.

“Muitos encarregados de educação e alunos escolhem refeições vegetarianas por motivos de saúde, ambientais, éticos ou de preferência pessoal, e não é aceitável que a CML dificulte o acesso a essa escolha”, lê-se no texto da petição.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 23 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)