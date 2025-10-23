Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 23 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidente da República evoca Laborinho Lúcio, "figura cimeira no domínio da Justiça"

23 out, 2025 - 10:57 • Olímpia Mairos

O juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça morreu na madrugada desta quinta-feira, aos 83 anos.

A+ / A-

O Presidente da República manifestou esta quinta-feira profunda consternação pela morte do Juiz Conselheiro Jubilado Álvaro Laborinho Lúcio, destacado jurista e figura de referência da Justiça portuguesa.

Em nota divulgada pela Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que Laborinho Lúcio foi “um homem à frente do seu tempo”, que aliou “ímpares qualidades profissionais a uma cultura humanística, uma ética cívica exemplar e um elevado sentido de serviço ao País”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Recordando o seu percurso, o chefe de Estado destaca a influência que o antigo magistrado exerceu sobre “sucessivas gerações de juristas”, bem como o seu “trato afável e espírito inspirador”.

Morreu Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça

Morreu Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça

O juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de(...)

Ao longo da sua carreira, Álvaro Laborinho Lúcio exerceu diversos cargos de relevo: ministro da Justiça, ministro da República para os Açores, deputado à Assembleia da República e diretor do Centro de Estudos Judiciários.

“Sempre na defesa dos direitos humanos, sempre na procura permanente da defesa intransigente dos direitos das crianças em todas as suas dimensões”, escreve Marcelo Rebelo de Sousa.

“O Presidente da República, que hoje perdeu um amigo, apresenta à família, ao Supremo Tribunal de Justiça e aos amigos de Laborinho Lúcio as mais sentidas condolências”, conclui a nota.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 23 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)