Presidente da República evoca Laborinho Lúcio, "figura cimeira no domínio da Justiça"

23 out, 2025 - 10:57 • Olímpia Mairos
O Presidente da República manifestou esta quinta-feira profunda consternação pela morte do Juiz Conselheiro Jubilado Álvaro Laborinho Lúcio, destacado jurista e figura de referência da Justiça portuguesa.
Em nota divulgada pela Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que Laborinho Lúcio foi “um homem à frente do seu tempo”, que aliou “ímpares qualidades profissionais a uma cultura humanística, uma ética cívica exemplar e um elevado sentido de serviço ao País”.
Recordando o seu percurso, o chefe de Estado destaca a influência que o antigo magistrado exerceu sobre “sucessivas gerações de juristas”, bem como o seu “trato afável e espírito inspirador”.
Ao longo da sua carreira, Álvaro Laborinho Lúcio exerceu diversos cargos de relevo: ministro da Justiça, ministro da República para os Açores, deputado à Assembleia da República e diretor do Centro de Estudos Judiciários.
“Sempre na defesa dos direitos humanos, sempre na procura permanente da defesa intransigente dos direitos das crianças em todas as suas dimensões”, escreve Marcelo Rebelo de Sousa.
“O Presidente da República, que hoje perdeu um amigo, apresenta à família, ao Supremo Tribunal de Justiça e aos amigos de Laborinho Lúcio as mais sentidas condolências”, conclui a nota.