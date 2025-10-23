Santarém. Circulação condicionada na Linha do Norte depois de atropelamento mortal

23 out, 2025 - 10:55 • Jaime Dantas
A circulação de comboios faz-se de forma condicionada na Linha do Norte esta manhã de quinta-feira, na zona de Santarém, depois de um atropelamento a norte da estação da cidade do Ribatejo que resultou numa morte, confirma à Renascença fonte das Infraestruturas de Portugal (IP), que não dá previsão de normalização do tráfego ferroviário.
Acrescenta o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo que o alerta foi dado pelas 9h14, tendo sido enviados para o local 10 operacionais, apoiados por quatro viaturas das corporações de Bombeiros Voluntários de Almeirim, Bombeiros Sapadores de Santarém e Polícia de Segurança Pública.
[Em atualização]