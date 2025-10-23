Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 23 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ferrovia

Santarém. Circulação normalizada na Linha do Norte depois de atropelamento mortal

23 out, 2025 - 10:55 • Jaime Dantas

Do acidente resultou uma morte. Foram enviados para o local 10 operacionais de 4 viaturas, confirma à Renascença o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo.

A+ / A-

A circulação de comboios foi normalizada na Linha do Norte, zona de Santarém, pelas 11h45 desta quinta-feira. Durante a manhã, os comboios circularam apenas por uma via, na sequência de um atropelamento a norte da estação da cidade do Ribatejo que resultou numa morte, confirma à Renascença fonte das Infraestruturas de Portugal (IP).

Acrescenta o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo que o alerta foi dado pelas 9h14, tendo sido enviados para o local 10 operacionais, apoiados por quatro viaturas das corporações de Bombeiros Voluntários de Almeirim, Bombeiros Sapadores de Santarém e Polícia de Segurança Pública.

[Notícia atualizada às 12h35 com a normalização da circulação]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 23 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)