Crime

Vendia, mas nunca entregava. Detido em Coimbra homem condenado em França por burla online

23 out, 2025 - 12:46 • Olímpia Mairos

O homem publicava anúncios falsos online para vender produtos como smartphones e tablets que nunca entregava, ou fingia-se comprador, enviando cheques sem cobertura após receber os bens das vítimas.

A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, deteve na zona de Coimbra um cidadão com dupla nacionalidade portuguesa e francesa, sobre o qual pendia um mandado de detenção europeu (MDE) emitido pelas autoridades francesas.

O detido foi condenado em França a três anos de prisão por crimes de burla, cometidos de forma reiterada ao longo do ano de 2011.

Segundo a PJ, o homem utilizava dois esquemas distintos: publicava anúncios falsos online para vender produtos como smartphones e tablets que nunca entregava, ou fingia-se comprador, enviando cheques sem cobertura após receber os bens das vítimas.

“Os contactos com as vítimas eram feitos online, através de anúncios onde propunha vender vários produtos, tais como, “smartphones”, “tablets”, etc., ou através da demonstração de interesse na compra de produtos também anunciados online”, indica a PJ.

De acordo com a PJ “no primeiro ilícito, as vítimas nunca chegavam a receber os produtos e no segundo os produtos eram recebidos pelo visado, enviando este um cheque para pagamento, impossível de descontar, dado a conta estar encerrada ou ter saldo insuficiente”.

O detido será presente ao Tribunal da Relação de Coimbra para aplicação de uma medida de coação.

