  Noticiário das 8h
  • 24 out, 2025
Chuva forte e trovoadas anunciadas para o fim de semana

24 out, 2025 - 07:14 • Olímpia Mairos

As temperaturas irão oscilar ligeiramente, com pequenas subidas e descidas ao longo dos próximos dias.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um fim de semana marcado por céu muito nublado e períodos de chuva, por vezes forte, especialmente nas regiões Norte e Centro. As temperaturas irão oscilar ligeiramente, com pequenas subidas e descidas ao longo dos próximos dias.

Esta sexta-feira, o céu deverá apresentar-se muito nublado, tornando-se pouco nublado no interior do Baixo Alentejo e no Algarve a partir do final da manhã.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nas regiões Norte e Centro são esperados períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser fortes e ocasionalmente acompanhados de trovoada no final do dia.

O vento soprará fraco a moderado do quadrante oeste, por vezes forte nas terras altas do Centro, com rajadas até 40 km/h.

Há ainda possibilidade de neblina ou nevoeiro nas regiões Centro e Sul.

As temperaturas mínimas variam entre os 8 ºC em Bragança e os 17 ºC em Évora e Beja, enquanto as máximas oscilam entre os 18 ºC em Braga e Viseu e os 26 ºC em Faro.

Para sábado, o IPMA antecipa céu muito nublado ou encoberto, com períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser fortes e persistentes até ao final da tarde.

Existe ainda possibilidade de ocorrência de trovoada durante o dia.

O vento soprará fraco a moderado de sudoeste, por vezes forte nas terras altas, rodando gradualmente para o quadrante norte a partir do final da manhã.

Está prevista neblina ou nevoeiro e uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.

No domingo, o céu deverá apresentar-se muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado de norte para sul ao longo da manhã.

Na região Sul, são esperados períodos de chuva, diminuindo de intensidade e frequência durante o dia.

O vento será fraco a moderado do quadrante norte, soprando de sudoeste no Sul até meio da tarde.

Prevê-se uma pequena descida da temperatura mínima, uma subida da máxima no Norte e Centro e uma ligeira descida no Sul.

  Noticiário das 8h
  • 24 out, 2025
