"Concorreram três magníficos candidatos" ao INEM, diz ministra

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, confirma que "concorreram três magníficos candidatos" à administração do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Depois de ter sido noticiada a substituição de Sérgio Janeiro por Luís Cabral, Ana Paula Martins veio a pública dizer que ainda não tomou uma decisão sobre o conselho de administração do INEM.

"Nós tínhamos e temos o atual presidente em regime de substituição, a Cresap abriu um concurso, era obrigatório por lei, concorreram três magníficos candidatos, foram avaliados e, neste momento, é tudo quanto eu tenho para dizer. E nada mais. Não há neste momento sequer um despacho de nomeação de nenhum novo conselho de administração no INEM", declarou ao responsável pela pasta da Saúde, na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.



Em relação à mudança do nome do INEM, Ana Paula Martins também não sabe de onde saiu a notícia.

"Nós não temos ainda uma nova lei orgânica do INEM, teremos no futuro, e não sei de onde vem a notícia, sinceramente, de que iríamos mudar o nome do INEM", declarou.

"Não estou a dizer que numa nova lei orgânica, que aparecerá daqui a uns meses essa reflexão poderá ser feita pelo Governo, mas neste momento nada mudou. A lei orgânica é a mesma. Sabem que aguardamos o relatório da comissão técnica independente", salientou Ana Paula Martins.







