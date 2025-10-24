Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 24 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Concorreram três magníficos candidatos" ao INEM, diz ministra

24 out, 2025 - 17:30 • Ricardo Vieira

Em relação à mudança do nome do INEM para ANEM, Ana Paula Martins também não sabe de onde saiu a notícia.

A+ / A-

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, confirma que "concorreram três magníficos candidatos" à administração do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Depois de ter sido noticiada a substituição de Sérgio Janeiro por Luís Cabral, Ana Paula Martins veio a pública dizer que ainda não tomou uma decisão sobre o conselho de administração do INEM.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Nós tínhamos e temos o atual presidente em regime de substituição, a Cresap abriu um concurso, era obrigatório por lei, concorreram três magníficos candidatos, foram avaliados e, neste momento, é tudo quanto eu tenho para dizer. E nada mais. Não há neste momento sequer um despacho de nomeação de nenhum novo conselho de administração no INEM", declarou ao responsável pela pasta da Saúde, na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.

Em relação à mudança do nome do INEM, Ana Paula Martins também não sabe de onde saiu a notícia.

"Nós não temos ainda uma nova lei orgânica do INEM, teremos no futuro, e não sei de onde vem a notícia, sinceramente, de que iríamos mudar o nome do INEM", declarou.

"Não estou a dizer que numa nova lei orgânica, que aparecerá daqui a uns meses essa reflexão poderá ser feita pelo Governo, mas neste momento nada mudou. A lei orgânica é a mesma. Sabem que aguardamos o relatório da comissão técnica independente", salientou Ana Paula Martins.



Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 24 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)