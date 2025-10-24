Greve da função pública foi "a maior nos últimos anos", diz Frente Comum

A Frente Comum afirma que a greve desta sexta-feira da Administração Pública foi "a maior nos últimos anos", com uma adesão geral de 80%, demonstrando que "o Governo deve mudar de política".

"Esta foi a maior greve dos trabalhadores da Administração Pública registada nos últimos anos, facto demonstrativo de que o Governo deve mudar de política relativamente àqueles que laboram no setor e aos serviços públicos que carecem de investimento para o cumprimento das suas funções", sustentou a Frente Comum de sindicatos em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A greve atingiu os 90% nos setores da saúde, educação, Segurança Social, finanças e justiça, "com centenas de serviços encerrados e muitas centenas de outros a laborar só com serviços mínimos".

"Os trabalhadores da Administração Pública deram hoje a resposta que o Governo merece, perante a ausência de solução para as suas reivindicações", enfatiza a Frente Comum.

Os trabalhadores da Administração Pública exigem um aumento não inferior a 15%, num mínimo de 150 euros, e a fixação da Base Remuneratória da Administração Pública em 1.050 euros, com efeitos a 1 de janeiro de 2026.

Reclamam ainda um aumento do subsídio de refeição para 12 euros e a revogação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP). Por outro lado, recusam as alterações à legislação laboral previstas pelo Governo, que "se aplicarão direta ou indiretamente aos trabalhadores da Administração Pública".