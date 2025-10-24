Homem detido em Setúbal por violação e violência doméstica contra ex-companheira

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, deteve um homem de 42 anos, fora de flagrante delito, suspeito da prática dos crimes de violação e violência doméstica contra a sua ex-companheira, de 43 anos.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que a investigação teve início após uma denúncia apresentada pela vítima, no dia 8 de agosto deste ano, no posto da GNR.

Segundo o depoimento, entre junho de 2018 e fevereiro de 2025, a mulher “manteve uma relação com o suspeito, período durante o qual terá sido alvo de agressões físicas, verbais, psicológicas e sexuais, por vezes na presença dos filhos do casal”.

“Mesmo depois do fim da relação, em fevereiro deste ano, o homem continuou a perseguir e ameaçar a vítima, segundo as autoridades”, acrescenta a PJ.

O detido, que já possui antecedentes policiais por crimes de ofensa à integridade física, será presente esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.