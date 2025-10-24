Menu
Saúde

INEM: Sérgio Janeiro sai, entra Luís Cabral

24 out, 2025 - 00:11 • Diogo Camilo

A nomeação de Luís Cabral já está a causar polémica entre profissionais do setor, que enviaram carta a Luís Montenegro para que “reavalie”.

A+ / A-

A ministra da Saúde esteve reunida com o presidente do INEM, Sérgio Janeiro, para lhe comunicar a sua saída, avança o Público.

Ana Paula Martins deverá anunciar em breve o seu substituto, que será Luís Cabral, que foi secretário regional da Saúde dos Açores entre 2012 e 2016.

Até à tomada de posse do novo presidente, que deverá acontecer no início de novembro, a vogal da presidência do INEM, Alexandra Ferreira, ficará em funções de presidente interina. A nomeação de Luís Cabral terá ainda de ser aprovada em Conselho de Ministros.

A saída de Sérgio Janeiro acontece depois de, esta semana, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) ter pedido que seja reavaliada a nomeação de Luís Cabral, indicando que a escolha do médico “suscita muitas e legítimas preocupações” aos profissionais do setor.

Em carta a Luís Montenegro, o sindicato pede ao primeiro-ministro que a escolha do novo presidente do INEM seja "orientada pelos princípios da competência, da continuidade e do interesse público".

À Lusa, Luís Cabral disse "aguardar serenamente" pelo desenvolvimento do processo.

