Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Segurança

Inspetores da PJ oriundos do SEF vão continuar nos aeroportos até abril

24 out, 2025 - 18:17 • Lusa

Alargamento justifica-se "com a situação no controlo de fronteiras aeroportuárias, sobretudo nos aeroportos de Lisboa e em alguns momentos em Faro", afirmou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

A+ / A-

Os 129 inspetores da PJ oriundos do antigo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e que se encontram ao serviço da PSP no controlo das fronteiras áreas vão continuar a trabalhar nos aeroportos até abril de 2026, anunciou esta sexta-feira o Governo – apesar do Sindicato da Polícia Judiciária ter denunciado a situação, na passada segunda-feira, como "totalmente incompreensível".

O regime anterior estabelecia que os inspetores fossem transferidos gradualmente para a PJ até 29 de outubro de 2025.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, disse no "briefing" do Conselho de Ministros que o Governo aprovou esta sexta-feira um decreto-lei que permite a prorrogação até abril de 2026 do período em que os inspetores da Polícia Judiciária e que pertenciam ao ex-SEF estarem afetos ao controlo das fronteiras aeroportuárias.

António Leitão Amaro adiantou que "é feito um prolongamento da sua afetação até abril de 2026, justificando com a situação no controlo de fronteiras aeroportuárias, sobretudo nos aeroportos de Lisboa e em alguns momentos em Faro".

Quando o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foi extinto, a 29 de outubro de 2023, os inspetores foram transferidos para a Polícia Judiciária, ficando em regime de "afetação funcional temporária" 324 elementos do ex-SEF na PSP no controlo das fronteiras aérea.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)