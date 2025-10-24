Muda o nome e muda o chefe: INEM passa a ANEM e Cabral deverá substituir Janeiro

24 out, 2025 - 10:50 • Olímpia Mairos , Teresa Almeida
A ministra da Saúde comunicou ao presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) que não irá mantê-lo no cargo. Para o suceder, o mais apontado é Luís Cabral, antigo secretário regional da Saúde dos Açores (entre 2012 e 2016) — um nome que poderá gerar contestação interna.
Ana Paula Martins e Sérgio Janeiro terão conversado durante a noite de quinta-feira, segundo avançou o jornal Público..
Mas poderá haver mais mudanças no instituto. De acordo com a RTP, o INEM mudará de nome, passando a designar-se Autoridade Nacional de Emergência Médica (ANEM).
Contactado pela Renascença, o gabinete de Ana Paula Martins esclarece que "não houve uma demissão do presidente do INEM", ao contrário de notícias iniciais. Sobre o sucessor de Janeiro — a Renascença quis saber se se confirma que será Luís Cabral — o Ministério da Saúde refere apenas que, "na sequência de um concurso aberto pela CReSAP, com vista ao recrutamento e seleção do presidente do INEM, foi escolhido um dos três candidatos validados durante este procedimento".
Os três nomes já são conhecidos e são: Sérgio Janeiro, Nélson Pereira e Luís Cabral.
A decisão terá sido tomada após uma reunião, na noite de quinta-feira, entre Ana Paula Martins e Sérgio Janeiro, que teve como objetivo formalizar a saída deste do Conselho Diretivo do INEM. O até agora presidente foi chamado ao Ministério da Saúde pelas 19h00.
Até à posse do novo presidente, Alexandra Ferreira, vogal do conselho diretivo, assumirá as funções de forma interina a partir de 3 de novembro.
A verificar-se a nomeação de Luís Cabral, esta terá ainda de ser ratificada em Conselho de Ministros.
Os trabalhadores dizem não entender a destituição de Sérgio Janeiro da direção do instituto e muito menos entendem a possível nomeação de Luís Cabral para o substituir.
À Renascença, Rui Lázaro, do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, admite uma forte contestação se tal se concretizar.
“É o que se perspetiva! Aliás, no início desta semana, enviamos uma carta ao primeiro-ministro com conhecimento da senhora ministra, a dar nota disso mesmo, que caso seja nomeado e seja apresentado Luís Cabral, coloca em causa as condições que temos para negociar com o Governo. Retornaremos com certeza ações reivindicativas”, declara.
Rui Lázaro diz que nas negociações que existem com o Governo já só falta chegar a consenso sobre a melhor forma de prestar cuidados de saúde, já que a tabela salarial está negociada.
“Já temos renegociada, neste momento, a nossa tabela salarial, e o que reivindicamos é condições para prestar os melhores cuidados aos portugueses”, adianta.
Para este responsável as ideias de Luís Cabral, concretizadas nos Açores, onde foi secretário regional da Saúde, são contrárias ao que está a ser negociado com o Governo. Para Rui Lázaro a sua nomeação seria regredir no que já foi negociado com Ana Paula Martins.
“Luís Cabral tem defendido posições que baseiam a emergência médica mais na prestação por enfermeiros, exatamente como o modelo que colocou no terreno, nos Açores. É um modelo que é demorado, causa constrangimentos ao serviço e é excessivamente caro. Demora não só na triagem, como demora também a enviar os meios adequados para cada ocorrência”, explica.
“O país não é uma ilha para que possamos andar a fazer experiências para ver como corre. Os modelos internacionais com provas dadas são claros, são óbvios. É esse modelo que temos seguido com o Governo, com a ministra da Saúde. Não podemos agora a regredir naquilo que evoluímos no último ano e meio”, defende.
Rui Lázaro diz ainda que já para a semana vai questionar o Governo sobre a possibilidade de Luís Cabral ser o próximo presidente do INEM.
