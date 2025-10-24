Muda o nome e muda o chefe: INEM passa a ANEM e Cabral substitui Janeiro

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, demitiu na última noite o presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Sérgio Janeiro. Para o cargo, a ministra escolheu Luís Cabral, antigo secretário regional da Saúde dos Açores entre 2012 e 2016.

De acordo com a RTP, o INEM passará a designar-se Autoridade Nacional de Emergência Médica.

A decisão foi tomada após uma reunião, na noite de quinta-feira, entre Ana Paula Martins e Sérgio Janeiro, que teve como objetivo formalizar a saída deste do Conselho Diretivo do INEM. O até agora presidente foi chamado ao Ministério da Saúde pelas 19h00.

Até à posse do novo presidente, Alexandra Ferreira, vogal do conselho diretivo, assumirá as funções de forma interina a partir de 3 de novembro.

A nomeação de Luís Cabral terá ainda de ser ratificada em Conselho de Ministros.

Possível regresso dos protestos no INEM

Os trabalhadores dizem não entender a destituição de Sérgio Janeiro da direção do instituto e muito menos entendem a possível nomeação de Luís Cabral para o substituir.

À Renascença, Rui Lázaro, do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, admite uma forte contestação se tal se concretizar.

“É o que se perspetiva! Aliás, no início desta semana, enviamos uma carta ao primeiro-ministro com conhecimento da senhora ministra, a dar nota disso mesmo, que caso seja nomeado e seja apresentado Luís Cabral, coloca em causa as condições que temos para negociar com o Governo. Retornaremos com certeza ações reivindicativas”, declara.

Rui Lázaro diz que nas negociações que existem com o Governo já só falta chegar a consenso sobre a melhor forma de prestar cuidados de saúde, já que a tabela salarial está negociada.

“Já temos renegociada, neste momento, a nossa tabela salarial, e o que reivindicamos é condições para prestar os melhores cuidados aos portugueses”, adianta.

Divergências sobre o modelo de emergência médica

Para este responsável as ideias de Luís Cabral, concretizadas nos Açores, onde foi secretário regional da Saúde, são contrárias ao que está a ser negociado com o Governo. Para Rui Lázaro a sua nomeação seria regredir no que já foi negociado com Ana Paula Martins.

“Luís Cabral tem defendido posições que baseiam a emergência médica mais na prestação por enfermeiros, exatamente como o modelo que colocou no terreno, nos Açores. É um modelo que é demorado, causa constrangimentos ao serviço e é excessivamente caro. Demora não só na triagem, como demora também a enviar os meios adequados para cada ocorrência”, explica.

“O país não é uma ilha para que possamos andar a fazer experiências para ver como corre. Os modelos internacionais com provas dadas são claros, são óbvios. É esse modelo que temos seguido com o Governo, com a ministra da Saúde. Não podemos agora a regredir naquilo que evoluímos no último ano e meio”, defende.

Rui Lázaro diz ainda que já para a semana vai questionar o Governo sobre a possibilidade de Luís Cabral ser o próximo presidente do INEM.

O Ministério da Saúde confirmou à Renascença a saída de Sérgio Janeiro e a escolha de Luís Cabral entre os três candidatos que concorreram à liderança do INEM.