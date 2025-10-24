Menu
Pescador resgatado ao largo de Espinho após embarcação virar

24 out, 2025 - 22:50 • Lusa

Homem terá sido surpreendido por um "golpe do mar". Foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Espinho numa ambulância.

A+ / A-

Um pescador lúdico foi resgatado esta sexta-feira com vida após a embarcação de recreio em que se encontrava ter virado ao largo de Espinho, no distrito de Aveiro, devido às condições marítimas, adiantou fonte oficial da Zona Marítima do Norte.

Em declarações à Lusa, o comandante da Zona Marítima do Norte da Marinha Portuguesa, Rui Lampreia, explicou que por volta das 16h30 foi dado o alerta de que uma embarcação de pesca tinha virado ao largo de Espinho.

A Polícia Marítima conseguiu resgatar com vida o único tripulante da embarcação, um homem com cerca de 70 anos.

O tripulante foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Espinho numa ambulância.

A embarcação de recreio terá sido "surpreendida pelo golpe do mar", mas arrojou na praia a norte do Hotel Sol Verde, acrescentou a mesma fonte.

