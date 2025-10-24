PJ detém duas pessoas e faz a maior apreensão de droga sintética de sempre na Madeira

A Polícia Judiciária (PJ) da Madeira realizou aquela que é considerada a maior apreensão de sempre de droga sintética na região, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes.

A ação, conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira, contou com o apoio de três equipas cinotécnicas da GNR, e envolveu o cumprimento de três mandados de busca domiciliária e um não domiciliário, nos concelhos de Câmara de Lobos e Funchal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Da operação resultou a detenção em flagrante delito de um homem, de 34 anos, e de uma mulher, de 28, suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Durante as buscas, foram apreendidos cerca de 30 quilogramas de canabinóides sintéticos (bloom) e canábis em folha, quantidade que corresponderia a aproximadamente 50 mil doses individuais no mercado ilícito.

“No decurso da operação, desencadeada após alguns meses de investigação em inquérito titulado pelo DIAP do Funchal, foram apreendidos vários tipos de produto estupefaciente, entre os quais, cerca de 30 Kg de canabinóides sintéticos (bloom) e de canábis em folha, quantidade que, no mercado ilícito, corresponderia a cerca de 50 mil doses individuais”, lê-se no comunicado, enviado à Renascença.

Além da droga, a PJ apreendeu ainda duas viaturas de gama alta, mais de cinco mil euros em numerário e uma máquina de embalar a vácuo.

De acordo com a Polícia Judiciária, esta é “a maior apreensão de produtos estupefacientes de origem sintética” registada desde a criação da extensão da Madeira do Laboratório de Polícia Científica.

Os dois detidos, sem antecedentes criminais, vão ser presentes ao Tribunal Judicial do Funchal para o primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação.