Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 24 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

PJ detém duas pessoas e faz a maior apreensão de droga sintética de sempre na Madeira

24 out, 2025 - 09:44 • Olímpia Mairos

Além da droga, foram apreendidas duas viaturas de gama alta, mais de cinco mil euros em numerário e uma máquina de embalar a vácuo.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) da Madeira realizou aquela que é considerada a maior apreensão de sempre de droga sintética na região, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes.

A ação, conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira, contou com o apoio de três equipas cinotécnicas da GNR, e envolveu o cumprimento de três mandados de busca domiciliária e um não domiciliário, nos concelhos de Câmara de Lobos e Funchal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Da operação resultou a detenção em flagrante delito de um homem, de 34 anos, e de uma mulher, de 28, suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Durante as buscas, foram apreendidos cerca de 30 quilogramas de canabinóides sintéticos (bloom) e canábis em folha, quantidade que corresponderia a aproximadamente 50 mil doses individuais no mercado ilícito.

“No decurso da operação, desencadeada após alguns meses de investigação em inquérito titulado pelo DIAP do Funchal, foram apreendidos vários tipos de produto estupefaciente, entre os quais, cerca de 30 Kg de canabinóides sintéticos (bloom) e de canábis em folha, quantidade que, no mercado ilícito, corresponderia a cerca de 50 mil doses individuais”, lê-se no comunicado, enviado à Renascença.

Além da droga, a PJ apreendeu ainda duas viaturas de gama alta, mais de cinco mil euros em numerário e uma máquina de embalar a vácuo.

De acordo com a Polícia Judiciária, esta é “a maior apreensão de produtos estupefacientes de origem sintética” registada desde a criação da extensão da Madeira do Laboratório de Polícia Científica.

Os dois detidos, sem antecedentes criminais, vão ser presentes ao Tribunal Judicial do Funchal para o primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 24 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)