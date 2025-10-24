Menu
“Operação Tiffo”

PJ detém oitavo suspeito de ataque violento a adeptos no Lumiar

24 out, 2025 - 13:27 • Olímpia Mairos

O suspeito integra um grupo de cerca de 10 indivíduos, com idades entre os 20 e os 30 anos, que planeou uma emboscada a adeptos de uma claque rival após uma competição desportiva.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, ao final da noite de quinta-feira, o oitavo suspeito envolvido no ataque a adeptos do F.C. Porto, ocorrido a 10 de junho, no final de um jogo de hóquei patins, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa. O homem, de 24 anos, encontrava-se em fuga às autoridades desde a data dos crimes.

De acordo com a PJ, o suspeito integra um grupo de cerca de 10 indivíduos, com idades entre os 20 e os 30 anos, que planeou uma emboscada a adeptos de uma claque rival após uma competição desportiva. A abordagem aconteceu quando o veículo onde seguiam cinco homens parou junto a um semáforo, sendo de imediato atacado de forma violenta.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O suspeito é acusado de ter participado “nos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, ofensas à integridade física qualificadas, incêndio, roubo, detenção e uso de armas proibidas e ainda detenção e uso de artefactos pirotécnicos”, indica a PJ, em comunicado enviado à Renascença.

Ataque a carro de adeptos do FC Porto após meia-final de hóquei contra Sporting faz quatro feridos

Desporto

Ataque a carro de adeptos do FC Porto após meia-final de hóquei contra Sporting faz quatro feridos

Três suspeitos foram detidos. O incidente acontece(...)

Durante a agressão, os suspeitos partiram os vidros do automóvel e lançaram artefactos pirotécnicos para o seu interior, provocando um incêndio que destruiu totalmente o carro e causou ferimentos por queimadura em algumas das vítimas, que precisaram de atendimento hospitalar urgente.

“Na sequência da abordagem efetuada ao veículo em que seguiam cinco homens, foram desencadeadas ações violentas sob a forma de agressões físicas, quebra dos vidros do carro e lançamento de artefactos pirotécnicos para o seu interior, levando ao início de um incêndio que acabou por destruir totalmente o veículo e provocar algumas lesões por queimadura a algumas das vítimas que tiveram mesmo necessidade de atendimento médico urgente em unidade hospitalar”, lê-se na nota.

A investigação, conduzida pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ e com a colaboração da PSP, permitiu a identificação e detenção de oito suspeitos até ao momento. Três dos primeiros detidos foram colocados em prisão preventiva, bem como outros três dos quatro capturados em setembro.

As diligências continuam para localizar e deter os restantes elementos do grupo, no âmbito de um inquérito tutelado pelo DIAP de Lisboa.

