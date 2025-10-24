Prisão preventiva para colombianos suspeitos de assaltos a casas

A PSP deteve o sétimo colombiano suspeito de integrar uma célula criminosa estrangeira alegadamente responsável por assaltos no interior de residências em vários locais do país, tendo ficado todos em prisão preventiva, informou esta sexta-feira a Polícia de Segurança Pública.

Através do Departamento de Investigação Criminal, a PSP intercetou na passada terça-feira, na Costa da Caparica, Almada, com o apoio da Guarda Nacional Republicana, sete homens de nacionalidade colombiana, por suspeita da prática de vários furtos em interior de residência.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Seis dos suspeitos foram detidos pela PSP na terça-feira, em colaboração com a GNR, na Costa da Caparica, e o sétimo e último elemento que integrava esta rede criminosa e que estava internado no hospital Garcia de Orta, em Almada, na sequência de um acidente resultante de uma fuga de automóvel às autoridades, foi detido na quarta-feira, após alta hospitalar.

Segundo a PSP, sobre os sete colombianos "recair fundada suspeita e fortes indícios" de que tenham alugado uma viatura em Espanha (que foi apreendida), deslocando-se para Portugal, onde, entre os dias 10 e 20 de outubro, terão efetuado furtos no interior de residências em Almada e Aroeira (concelho de Almada), Belas (concelho de Sintra), Caldas da Rainha, Estoril (concelho de Cascais), Figueira da Foz, Lisboa, Loures, Nazaré e Oeiras.

Para além destas ocorrências no país, e depois de acionado o mecanismo de cooperação policial internacional, a PSP constatou, designadamente com a ERTZAINTZA (Polícia do País Basco), que esta rede criminosa é também suspeita da prática de furtos em interior de residência no País Basco, tendo recuperado e apreendido alguns bens furtados nessa zona de Espanha.

Os detidos, com idades entre os 35 e os 55 anos, ficaram com a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

A PSP "está convicta de que com esta investigação e com a execução desta ação policial conseguiu interromper o cometimento de crimes contra o património que esta célula organizada vinha a cometer pelo menos desde o dia 10 de outubro".