Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 24 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Problemas de saúde mental estão a aumentar nas populações mais vulneráveis

24 out, 2025 - 11:00 • Ana Fernandes Silva

Seminário "Quando a Saúde Mental Encontra a Exclusão" decorre esta sexta-feira, na Maia.

A+ / A-

Está a aumentar o número de pessoas em situação de exclusão social com problemas mentais. O alerta parte da Associação de Intervenção Comunitária "Trata-me Por Tu", no dia em que decorre um seminário para discutir o tema, na Maia.

Em declarações à Renascença, a presidente da associação, Cláudia Ribeiro, chama a atenção para "o aumento de casos junto da população mais vulnerável"da área metropolitana do Porto.

"Identificamos um aumento de problemas na área da saúde mental e um aumento da dificuldade em encontrar respostas para estas pessoas", sublinha.

O seminário, que decorre esta sexta-feira na Maia, serve precisamente como uma "necessidade de criar um momento de partilha, um momento de reflexão sobre este tema".

"Pensou-se que, depois do Covid, isto até ia mudar, que íamos começar a falar um bocadinho mais sobre saúde mental e tem-se falado, efetivamente, mas o que é certo é que não basta falar", adverte Cláudia Ribeiro.

"Há respostas que são necessárias. Temos utentes na rua que precisam de um acompanhamento a nível da saúde mental e não têm", lamenta.

Existem cada vez mais casos de "utentes internados nos hospitais, nomeadamente nos hospitais psiquiátricos, que não conseguem ter alta porque não há uma retaguarda familiar e não há uma resposta que os acompanhe nesta área da saúde mental", sublinha.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 24 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)