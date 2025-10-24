Problemas de saúde mental estão a aumentar nas populações mais vulneráveis

Está a aumentar o número de pessoas em situação de exclusão social com problemas mentais. O alerta parte da Associação de Intervenção Comunitária "Trata-me Por Tu", no dia em que decorre um seminário para discutir o tema, na Maia.

Em declarações à Renascença, a presidente da associação, Cláudia Ribeiro, chama a atenção para "o aumento de casos junto da população mais vulnerável"da área metropolitana do Porto.

"Identificamos um aumento de problemas na área da saúde mental e um aumento da dificuldade em encontrar respostas para estas pessoas", sublinha.

O seminário, que decorre esta sexta-feira na Maia, serve precisamente como uma "necessidade de criar um momento de partilha, um momento de reflexão sobre este tema".

"Pensou-se que, depois do Covid, isto até ia mudar, que íamos começar a falar um bocadinho mais sobre saúde mental e tem-se falado, efetivamente, mas o que é certo é que não basta falar", adverte Cláudia Ribeiro.

"Há respostas que são necessárias. Temos utentes na rua que precisam de um acompanhamento a nível da saúde mental e não têm", lamenta.

Existem cada vez mais casos de "utentes internados nos hospitais, nomeadamente nos hospitais psiquiátricos, que não conseguem ter alta porque não há uma retaguarda familiar e não há uma resposta que os acompanhe nesta área da saúde mental", sublinha.