Cinco desajolados após incêndio habitacional em Ponte de Lima

25 out, 2025 - 19:25 • Lusa
Cinco pessoas ficaram hoje desalojadas na sequência de um incêndio habitacional em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, disse à Lusa fonte da Proteção Civil, adiantando também que o incidente não causou feridos.
De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, o alerta para a ocorrência foi dado às 14:37 na Rua do Outeiro, na freguesia de Labruja, em Ponte de Lima.
No local estiveram 16 operacionais e seis viaturas dos bombeiros de Ponte de Lima, segundo a mesma fonte, não havendo feridos a registar.