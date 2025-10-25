Mau tempo gera 24 ocorrências na ilha açoriana de São Miguel

O mau tempo que atinge os Açores gerou 24 ocorrências na ilha açoriana de São Miguel, desde inundações em habitações e vias ao transbordo de ribeiras e uma derrocada, informou a Proteção Civil.

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, as situações reportadas ocorreram nos concelhos de Ponta Delgada, Lagoa e Ribeira Grande.

Os bombeiros, serviços municipais de Proteção Civil e Polícia de Segurança Pública têm estado nos locais dos incidentes, para apoio e resolução das diversas situações.

Entretanto, o aviso meteorológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em vigor este sábado devido à previsão de chuva forte foi agravado para laranja nos distritos de Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu.

Estes cinco distritos passam assim a estar sob aviso laranja, o intermédio numa escala de três, até às 15:00 de hoje, período durante o qual está prevista "precipitação forte e persistente".

Sob aviso amarelo, o menos grave, continuam até às 15:00 os distritos de Castelo Branco, Lisboa, Portalegre e Santarém, por causa da chuva forte, enquanto no Porto este alerta termina mais cedo, pelas 12:00.

O estado do tempo em Portugal continental, em especial as regiões do norte e centro, está a ser afetado pelos efeitos da depressão Benjamim.