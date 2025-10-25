Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 25 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Açores

Mau tempo gera 24 ocorrências na ilha açoriana de São Miguel

25 out, 2025 - 16:48 • Lusa

O estado do tempo em Portugal continental, em especial as regiões do norte e centro, está a ser afetado pelos efeitos da depressão Benjamim.

A+ / A-

O mau tempo que atinge os Açores gerou 24 ocorrências na ilha açoriana de São Miguel, desde inundações em habitações e vias ao transbordo de ribeiras e uma derrocada, informou a Proteção Civil.

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, as situações reportadas ocorreram nos concelhos de Ponta Delgada, Lagoa e Ribeira Grande.

Os bombeiros, serviços municipais de Proteção Civil e Polícia de Segurança Pública têm estado nos locais dos incidentes, para apoio e resolução das diversas situações.

Entretanto, o aviso meteorológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em vigor este sábado devido à previsão de chuva forte foi agravado para laranja nos distritos de Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu.

Estes cinco distritos passam assim a estar sob aviso laranja, o intermédio numa escala de três, até às 15:00 de hoje, período durante o qual está prevista "precipitação forte e persistente".

Sob aviso amarelo, o menos grave, continuam até às 15:00 os distritos de Castelo Branco, Lisboa, Portalegre e Santarém, por causa da chuva forte, enquanto no Porto este alerta termina mais cedo, pelas 12:00.

O estado do tempo em Portugal continental, em especial as regiões do norte e centro, está a ser afetado pelos efeitos da depressão Benjamim.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 25 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)