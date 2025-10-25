Piso abate na praça central de Leiria devido à chuva

Parte do piso à entrada da Praça Rodrigues Lobo, em Leiria, abateu este sábado de manhã devido à chuva que se fez sentir, tendo uma viatura caído no buraco, informou fonte da Câmara Municipal de Leiria.

Em declarações à agência Lusa, o vereador da Proteção Civil da Câmara de Leiria, Luís Lopes, explicou que o aluimento de parte da Praça Rodrigues Lobo, a principal da cidade de Leiria, ficou a dever-se a "um movimento de massas".

"Um veículo que estava a fazer uma descarga, aqui num restaurante, acabou por cair dentro desse buraco. Neste momento já procedemos à retirada do veículo, estamos a analisar os danos e já chegámos à conclusão do que originou isto", referiu, acrescentando ainda que não se registou qualquer ferido, tendo "o condutor do veículo saído pelos próprios meios". .

A precipitação intensa registada esta madrugada e manhã, no concelho de Leiria, causou cinco ocorrências: três de inundação e duas de movimentos de massas, com a mais grave a resultar no abatimento do piso, junto à entrada da Praça Rodrigues Lobo, por volta das 09h10.

Segundo o vereador da Proteção Civil da autarquia de Leiria, o aluimento de parte da praça "tem a ver com dois coletores de águas pluviais que acabaram por ceder".

"Muito provavelmente a precipitação desta madrugada e manhã potenciou esta situação, mas estamos em crer que isto era algo que já tinha alguns danos, mas não eram visíveis. Temos equipas no local a trabalhar na reparação e contamos, nos próximos dias, conseguir repor esta situação", indicou.

À Lusa, Luís Lopes disse ainda que esta não é a primeira vez que ocorre um aluimento, nesta zona mais antiga cidade.

"Tivemos, aqui próximo, uma situação idêntica à frente da Loja do Cidadão, a cerca de 500 metros em linha reta. No entanto, este acaba por ser, em termos de dimensão, um bocado maior", apontou.

Segundo o autarca, nesta parte mais velha da cidade as infraestruturas estão enterradas há muitos anos e, "apesar da manutenção que tem sido feita, é sempre difícil, detetar estas situações".

"Sendo infraestruturas enterradas, não é fácil conseguirmos proceder à deteção destas situações. Agora vamos apostar aqui e depois alargar um bocadinho mais esta área de intervenção para melhorar estas infraestruturas", afirmou.

Na ocorrência desta manhã, encontram-se os Bombeiros Sapadores de Leiria, a Polícia de Segurança Pública, os SMAS -- Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, Lusitânia Gás, Serviço Municipal de Proteção Civil e Departamento de Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Leiria.

O local encontra-se vedado por questões "de segurança e para se proceder a uma análise dos danos e início imediato da reparação".