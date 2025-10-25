Menu
  • Noticiário das 15h
  • 25 out, 2025
Polícia Marítima apreende mais de 20 motas de água e material náutico suspeito em Portimão

25 out, 2025 - 14:55 • Lusa

Foi constituído arguido um suspeito de envolvimento nas atividades ilícitas detetadas.

A Polícia Marítima apreendeu mais de duas dezenas de motas de água e material náutico suspeito no interior de um armazém, no concelho de Portimão, no distrito de Faro, foi hoje anunciado.

Durante a operação, levada a cabo pela Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC) e pelo Comando Regional da Polícia Marítima do Sul, "os elementos da Polícia Marítima detetaram mais de duas dezenas de motas de água, bem como atrelados e peças sobressalentes de embarcações", anunciou a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado.

Os bens apreendidos estavam "num espaço alegadamente usado para armazenar material náutico de origem e destino suspeitos, que apresenta indícios de falsificação de notação técnica e outras irregularidades".

Segundo a mesma nota, foi constituído arguido um suspeito de envolvimento nas atividades ilícitas detetadas.

O material encontrado foi apreendido e foram recolhidos elementos de prova considerados pertinentes para o seguimento das investigações, que decorrem "sob a direção da autoridade judiciária competente".

