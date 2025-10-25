Presidente da República cancela visita à ilha do Corvo devido ao mau tempo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cancelou hoje a visita que tinha programado para a ilha do Corvo, nos Açores, "devido ao mau tempo", segundo fonte da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou na quinta-feira a ilha das Flores e para hoje tinha previsto deslocar-se à ilha do Corvo, a mais pequena do arquipélago, mas a deslocação foi cancelada devido ao mau tempo que atingiu a região nas últimas horas.

O Presidente da República viajou num avião da Força Aérea Portuguesa da ilha das Flores para o Faial, onde chegou por volta das 12h40 locais (mais uma hora em Lisboa).

Marcelo Rebelo de Sousa deixou a ilha açoriana do Faial pouco depois das 14h35 locais (hora a que comitiva chegou ao aeroporto da Horta), seguindo viagem para Lisboa a bordo do avião Falcon da Força Aérea Portuguesa.

O chefe de Estado tinha programado uma visita de dois dias às ilhas do grupo Ocidental açoriano (Flores e Corvo), que incluía hoje a deslocação ao Corvo, para visitar o Centro de Interpretação de Aves Selvagens e o roteiro interpretativo "Manuel Carlos Jorge do Nascimento".

Marcelo Rebelo de Sousa também tencionava inaugurar o Parque Eólico e fazer uma visita ao Parque Fotovoltaico do Corvo, situado no Cerrado das Vacas, equipamentos que integram o projeto "Corvo Renovável", que permitirá a autossuficiência energética da ilha.

O grupo Ocidental dos Açores representa a fronteira mais ocidental de Portugal e da Europa.

"Apesar de concentrar menos de 2% da população da Região Autónoma dos Açores, este grupo insular assume uma importância estratégica decisiva na vigilância meteorológica, na transição energética e na preservação da biodiversidade atlântica", referiu o executivo açoriano em nota enviada à agência Lusa.

O presidente do Governo Regional açoriano, José Manuel Bolieiro, citado numa nota de imprensa, considerou a deslocação presidencial, que cumpriu apenas o programa na ilha das Flores, como "um gesto de proximidade e de reconhecimento, que reforça a coesão nacional e valoriza o contributo dos Açores para o país".

José Manuel Bolieiro sublinhou ainda que Flores e Corvo "são territórios de futuro, símbolos de sustentabilidade e de afirmação atlântica, que merecem a atenção e o respeito do Estado".

Acompanharam a visita do Presidente da República o líder do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, o Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Pedro Catarino, e o presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia.

Desde que tomou posse como chefe de Estado pela primeira vez, em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa já se deslocou aos Açores por várias vezes, incluindo para visitas oficiais às várias ilhas e para as celebrações do Dia de Portugal de 2018, que começaram em Ponta Delgada e prosseguiram junto de emigrantes portugueses e lusodescendentes na costa leste dos Estados Unidos.