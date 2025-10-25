Protesto no Porto. Proibição da burca "é desnecessária"

"Não nos Atirem Burcas para os Olhos" foi o mote para as manifestações que decorreram este sábado em Lisboa, no Porto e em Braga.

Apesar da chuva, dezenas de pessoas marcaram presença, na Avenida dos Aliados, no Porto. Um protesto sem muito aparato, que decorreu sem qualquer distúrbio.

Eram muitas as mulheres, mas também os homens presentes, para mostrarem o seu "descontentamento". À Renascença, a jovem Rita disse considerar "que os nossos governantes não se estão a focar naquilo que é necessário".

"As pessoas merecem uma vida digna, merecemos trabalhos dignos, e isso vai incentivar muita gente a formar família, a melhorar as condições económicas do país e, é nisso que falta foco", lamentou a jovem.

Rita considera que "falta entreajuda entre os partidos políticos" e que a "questão da burca não é um problema que existe" em Portugal "e mesmo que fosse, não é assim que se legisla, não é a forçar as pessoas ou proibir as pessoas de utilizar certo vestuário".

De cartaz lilás nas mãos estava Ivone. Escreveu naquele pedaço de cartão a frase: "não às burcas (também) mentais, controlo não é segurança".

A proibição do uso de burcas em espaços públicos trata-se de "uma lei no mínimo irresponsável, de uma ignorância extrema em relação à mulher".



"Se nós estamos a tirar às mulheres a possibilidade de sair de burca e ter que ficar em casa, porque já nem sequer assim pode sair, então estamos a tirar o direito à educação, o direito ao convívio, os direitos fundamentais das mulheres e de toda a gente", lamenta.

A protestante considera que o Governo está a "legislar para meia dúzia de mulheres que teriam direito à liberdade quando elas quiserem fazer esse grito de liberdade, não é quando impuserem".