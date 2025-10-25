Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 25 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Coimbra

Queda de fachada de edifício na Baixa de Coimbra deixa rua interdita a peões

25 out, 2025 - 16:51 • Lusa

Não há feridos a registar.

A+ / A-

A fachada de um edifício da Baixa da cidade de Coimbra ruiu durante a tarde deste sábado, deixando a rua interdita à circulação de pessoas, informou o Comando Sub-regional de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, o alerta para a queda da fachada do edifício, localizado na Rua das Azeiteiras, ocorreu às 14h08.

"Trata-se de um edifício que estava devoluto e não se registaram feridos", acrescentou.

A Rua das Azeiteiras, uma via estreita, "vai ficar interdita à circulação de pessoas, até serem removidos os elementos que caíram na via pública".

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Coimbra e os Bombeiros Voluntários de Coimbra.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 25 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)