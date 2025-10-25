"Trabalhadores deram um sinal de força" em dia de greve na Função Pública

O coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, Sebastião Santana, fala num grande dia de greve, em todos os setores.

Apesar de não ter reunidos ainda todos os dados, Sebastião Santana refere que a paralisação desta sexta-feira foi muito visível nas áreas da Saúde e Educação.

"No setor da Saúde, que é onde temos a maior cobertura de piquetes de greve, e na Educação, tivemos uma adesão acima de 90 %, em média, em todo o país, tendo sido assegurados serviços mínimos, mas houve perturbações em consultas."

"Nas escolas, o cenário foi de encerramentos em todo o país. Fecharam centenas de escolas. Nos outros serviços da administração pública, eu arriscava a dizer que não houve um único serviço que não tivesse trabalhadores em greve", afirma à Renascença.

O coordenador da Frente Comum diz que os trabalhadores da administração pública deram "um sinal de força" e que o Governo tem de rever as suas propostas aumentando salários.

"O Governo tem de entender, de uma vez por todas, que as propostas que traz para a mesa não são bem vistas pelos trabalhadores, a prova disso é este dia de luta e de indignação. Foi um grandioso dia de greve da administração pública, sem dúvida nenhuma foi uma das maiores greves dos últimos anos. Há margem orçamental e política para alterar a proposta inicial e tentar comprar alguma paz social, se o Governo não o fizer, os trabalhadores não vão seguramente desistir dos seus interesses, dos seus direitos, nem de uma administração pública mais robusta", avisa.

Aumentos salariais, valorização de carreiras e reposição do vínculo público, entre outros, foram alguns dos motivos para a paralisação nacional desta sexta-feira.