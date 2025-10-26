Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 26 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ativistas da Climáximo interrompem meta da Meia Maratona de Lisboa

26 out, 2025 - 14:08 • João Malheiro com Lusa

Três ativistas do movimento ambientalista Climáximo interromperam hoje o final da Meia Maratona de Lisboa, sentando-se na meta para acusar a patrocinadora EDP de "greenwashing" e exigir o fim dos combustíveis fósseis até 2030.

A+ / A-

Três ativistas da Climáximo interromperam o final da Meia Maratona de Lisboa deste domingo, sentando-se na meta. Os jovens sentaram-se na meta da Meia Maratona, empunhando cartazes.

Em comunicado, o movimento climático refere que agiu para denunciar a EDP, marca patrocinadora do evento, por "greenwashing" e exigir o fim dos combustíveis fósseis até 2030.

A Climáximo acusa a empresa de energia de "lavar o sangue das suas mãos" através do patrocínio de eventos sociais e desportivos.

De acordo com o movimento, a EDP continua a operar centrais a gás fóssil, impedindo uma transição energética justa.

"Em 2025 já não há nenhuma empresa que possa alegar desconhecer que a sua atividade está a causar diretamente milhões de mortes e desalojamentos forçados e a destruir as condições básicas para a existência da Vida. Precisamos do fim dos combustíveis fósseis até 2030 - isto é uma medida existencial", salienta a porta-voz Matilde Alvim, citada no comunicado.

O movimento ambientalista recorda que "o gás é tão danoso como o petróleo ou o carvão", sublinhando que Portugal "precisaria de ter eletricidade 100% renovável e gratuita já este ano" para ficar "dentro dos limites de aquecimento delimitados pela ciência climática".

"Ao invés disso, governos e empresas prendem-nos ao gás fóssil como suposta "energia de transição". Não está a haver uma transição energética dos combustíveis fósseis para as energias renováveis, mas sim uma expansão energética da diversificação das fontes de energia e de lucro de empresas como a EDP", lamentou o grupo. .

O Climáximo acrescentou que 2024 foi "o ano mais quente desde que há registo", com a temperatura média global a ultrapassar pela primeira vez os 1,5°C face à era pré-industrial.

Contactada pela Lusa, a EDP optou por não comentar as acusações feitas pelo Climáximo.

Emanuel Daoudi Dinday, da Tanzânia, e a queniana Cynthi Chepkwony conquistaram este domingo o primeiro lugar na Meia Maratona de Lisboa, em homens e senhoras, respetivamente, enquanto o português Rui Pinto chegou em quinto lugar ao Terreiro do Paço.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 26 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)