Ativistas da Climáximo interrompem meta da Meia Maratona de Lisboa

Três ativistas da Climáximo interromperam o final da Meia Maratona de Lisboa deste domingo, sentando-se na meta. Os jovens sentaram-se na meta da Meia Maratona, empunhando cartazes.

Em comunicado, o movimento climático refere que agiu para denunciar a EDP, marca patrocinadora do evento, por "greenwashing" e exigir o fim dos combustíveis fósseis até 2030.

A Climáximo acusa a empresa de energia de "lavar o sangue das suas mãos" através do patrocínio de eventos sociais e desportivos.

De acordo com o movimento, a EDP continua a operar centrais a gás fóssil, impedindo uma transição energética justa.

"Em 2025 já não há nenhuma empresa que possa alegar desconhecer que a sua atividade está a causar diretamente milhões de mortes e desalojamentos forçados e a destruir as condições básicas para a existência da Vida. Precisamos do fim dos combustíveis fósseis até 2030 - isto é uma medida existencial", salienta a porta-voz Matilde Alvim, citada no comunicado.

O movimento ambientalista recorda que "o gás é tão danoso como o petróleo ou o carvão", sublinhando que Portugal "precisaria de ter eletricidade 100% renovável e gratuita já este ano" para ficar "dentro dos limites de aquecimento delimitados pela ciência climática".

"Ao invés disso, governos e empresas prendem-nos ao gás fóssil como suposta "energia de transição". Não está a haver uma transição energética dos combustíveis fósseis para as energias renováveis, mas sim uma expansão energética da diversificação das fontes de energia e de lucro de empresas como a EDP", lamentou o grupo. .

O Climáximo acrescentou que 2024 foi "o ano mais quente desde que há registo", com a temperatura média global a ultrapassar pela primeira vez os 1,5°C face à era pré-industrial.

Contactada pela Lusa, a EDP optou por não comentar as acusações feitas pelo Climáximo.

Emanuel Daoudi Dinday, da Tanzânia, e a queniana Cynthi Chepkwony conquistaram este domingo o primeiro lugar na Meia Maratona de Lisboa, em homens e senhoras, respetivamente, enquanto o português Rui Pinto chegou em quinto lugar ao Terreiro do Paço.

