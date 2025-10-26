Menu
  • Noticiário das 16h
  • 26 out, 2025
Colisão frontal fez quatro feridos, um estado grave, em Freixo de Espada à Cinta

26 out, 2025 - 16:00 • Lusa

O acidente levou ao corte da via nos dois sentidos.

Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional (EN-221) em Freixo de Espada à Cinta provocou este domingo quatro feridos, um em estado grave, o que levou o corte da via nos dois sentidos.

Em declarações à agência Lusa, o comandante dos bombeiros de Freixo de Espada à Cinta, Vítor Rentes, disse que três dos feridos foram transportados para o Hospital de Bragança por via terrestre e um outro pelo helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), estacionado em Macedo de Cavaleiros, também para a mesma unidade de saúde.

No local estiveram 16 operacionais apoiados por oito veículos dos corpos de bombeiros de Freixo de Espada à Cinta e Mogadouro, a que juntou a equipa médica do helicóptero do INEM.

A GNR está no local para o orientar o trânsito enquanto os bombeiros e outras equipas procedem à remoção das viaturas envolvidas no acidente e limpam a estrada.

