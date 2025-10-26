Há um português vai trabalhar no posto de correios mais remoto do mundo

Durante os próximos cinco meses e em condições climatéricas extremas, o português Tiago Figueiredo vai trabalhar no posto de correios mais remoto do planeta, em Port Lockroy, na Antártica, integrado numa missão científica britânica.

Figueiredo, de 47 anos, faz parte uma equipa de seis pessoas da organização UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) que vão viver e trabalhar na ilha de Goudier, cuja área equivale a um campo de futebol.

A partida está prevista para segunda-feira.

"Obviamente, há sempre um grau de apreensão, mas é uma daquelas oportunidades únicas. Estou muito entusiasmado e a contar os dias. Eu considero-me um enorme sortudo", afirmou à agência Lusa.

Para Tiago Figueiredo, esta vai ser uma experiência completamente nova e muito diferente da profissão de consultor empresarial.

Natural de Lisboa, Figueiredo vive no Reino Unido desde 2012, onde o fascínio pela época dos descobrimentos portugueses, nos séculos XIV e XV, levou-o a interessar-se pelos feitos de exploradores britânicos dos séculos XIX e XX, como Ernest Shackleton e Robert Scott.

"Eu nunca aprendi sobre nada disto na escola. Comecei a ler muito sobre o assunto, a pesquisar e a desenvolver um desejo distante de um dia lá ir", contou.

A oportunidade surgiu após a mulher, Raquel, lhe reencaminhar um anúncio de emprego invulgar.

O UKAHT é uma organização filantrópica britânica responsável por vários locais na Antártica, incluindo Port Lockroy, uma antiga base militar estabelecida em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial.

Todos os anos, uma nova equipa é enviada para inventariar a colónia de mais de mil pinguins-gentoo na ilha, sobretudo dos ovos e das novas crias.

A missão coincide com o período do verão austral e do degelo natural, aproveitado pelas aves para o processo de reprodução.

O estudo tem como objetivo avaliar a qualidade de vida e de sobrevivência dos pinguins.

O posto de correio mais a sul do planeta e o museu são essencialmente visitados pelo número limitado de turistas transportados por cruzeiros e autorizados a entrar na ilha.

Ainda assim, são enviados de Port Lockroy dezenas de milhares de cartas e postais.

Os membros da equipa da UKAHT têm também a responsabilidade de ir a bordo dos navios para fazer palestras sobre a história da ilha, sobre a sua missão e sensibilizar para a importância do trabalho de conservação da Antártica.