Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 27 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Homem ferido a tiro em Setúbal esta tarde

26 out, 2025 - 23:40 • Lusa

O alerta às autoridades foi feito cerca das 16h00, que se deslocaram ao local, mas não foram feitas detenções, enquanto o ferido foi transportado para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

A+ / A-

Um homem foi atingido com uma arma de fogo numa perna a meio da tarde de hoje na Avenida da Bela Vista, em Setúbal, disse à agência Lusa fonte da PSP de Setúbal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O alerta às autoridades foi feito cerca das 16h00, que se deslocaram ao local, mas não foram feitas detenções, enquanto o ferido foi transportado para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

Segundo a mesma fonte, o ferido, cuja idade a PSP não precisou, "não corre perigo de vida".

O caso foi entregue para investigação na Polícia Judiciária por tratar-se de crime com arma de fogo, indicou a PSP.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 27 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)