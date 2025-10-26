Homem ferido a tiro em Setúbal esta tarde

26 out, 2025 - 23:40 • Lusa
Um homem foi atingido com uma arma de fogo numa perna a meio da tarde de hoje na Avenida da Bela Vista, em Setúbal, disse à agência Lusa fonte da PSP de Setúbal.
O alerta às autoridades foi feito cerca das 16h00, que se deslocaram ao local, mas não foram feitas detenções, enquanto o ferido foi transportado para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.
Segundo a mesma fonte, o ferido, cuja idade a PSP não precisou, "não corre perigo de vida".
O caso foi entregue para investigação na Polícia Judiciária por tratar-se de crime com arma de fogo, indicou a PSP.