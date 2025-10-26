José Manuel Anes diz que está a recuperar no hospital depois de esfaqueamento

26 out, 2025 - 13:51 • João Malheiro
José Manuel Anes revelou que continua a recuperar no hospital, depois de ter sido esfaqueado em casa, na passada segunda-feira.
Pronunciando-se pela primeira vez, desde o ataque, o antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) agradeceu todas as "mensagens amigas" que recebeu, desde o ataque.
"Um grande abraço a todos", concluiu, numa publicação no Facebook.
O professor universitário e também escritor, de 81 anos, foi alvo de uma tentativa de homicídio no interior da sua casa, tendo ficado com ferimentos de arma branca.
A filha é a principal suspeita do ataque com faca e foi já detida pela Polícia Judiciária (PJ). Em comunicado, a PJ indica que "a suspeita do crime de homicídio tentado do ataque que vitimou José Manuel Anes está sob custódia da Polícia Judiciária".
De acordo com a PJ, o antigo presidente do OSCOT terá sido alvo de "várias facadas", num quadro de violência doméstica e acrescenta que foi chamada ao local "por haver notícia de agressões alegadamente de uma filha ao próprio pai". Aí, deparou-se com José Manuel Anes "prostrado no solo ensanguentado". Diversas testemunhas garantiram ter visto a filha a sair da residência da vítima.