PJ detém homem suspeito de abuso sexual de crianças e violação em Peniche

26 out, 2025 - 10:01 • Lusa

Uma das vítimas tem 13 anos, é enteada do suspeito e terá sido "sujeita a atos sexuais de relevo dentro da sua própria casa, desde os 10 anos".

A+ / A-

Um homem de 47 anos foi detido por ser suspeito da prática de diversos crimes de abuso sexual de crianças e de dois crimes de violação agravada, ocorridos na zona de Peniche, informou a Polícia Judiciária (PJ) este domingo.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ indicou que a detenção do homem foi levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria.

"Os factos foram reportados a esta PJ no passado dia 24 de outubro, iniciando-se de imediato diligências urgentes que permitiram recolha de relevante acervo de prova e a detenção fora de flagrante delito", esclareceu.

De acordo com esta força policial, uma das vítimas tem 13 anos, é enteada do suspeito e terá sido "sujeita a atos sexuais de relevo dentro da sua própria casa, desde os 10 anos".

A outra menor, de 14 anos, "terá sido violada por duas vezes durante esta última semana, numa moradia a que o suspeito tinha acesso", propriedade de uns amigos que lhe confiaram a chave para verificação do correio e manutenção.

O detido foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contacto com as vítimas, saída imediata da sua habitação e apresentações bissemanais no posto da GNR de Peniche.

